Mercato : Le clan d’un crack brésilien prépare son arrivée au PSG

Prêté au Corinthians cet hiver après sa signature au PSG, Gabriel Moscardo pourrait de nouveau être prêté au sein du club brésilien alors que son retour de blessure ne se passe pas aussi bien que prévu. Néanmoins, l'entourage du milieu de terrain de 18 ans envisage à l'inverse de s'imposer tout de suite à Paris, comme Lucas Beraldo.

Lors du mercato d'hiver, le PSG a obtenu la signature de Gabriel Moscardo en provenance du Corinthians. Cependant, une blessure au pied, détectée lors de sa visite médicale, a repoussé l'arrivée du jeune milieu de terrain brésilien. Opéré, il a été prêté jusqu'à la fin de la saison au Corinthians. Mais son retour ne se passe pas aussi bien que prévu. Au point qu'un nouveau prêt soit envisagé, ce qui repousserait encore son arrivée au PSG.

Vers un nouveau prêt de Moscardo ?

Une tendance confirmée par Fabinho Soldado, directeur du football du Corinthians. « Moscardo a un contrat jusqu'au 30 (juin). Nous avons déjà parlé d'une extension avec le PSG, avec qui la relation est très bonne. Nous n'avons pas encore de réponse. Moscardo répond très bien sur le terrain, il entre dans les matches, il connaît déjà le club et on ne peut lâcher personne. Tant qu'il sera avec nous, il nous aidera beaucoup », confiait le dirigeant brésilien, qui confirme ainsi des discussions avec le PSG pour un nouveau prêt de Gabriel Moscardo.

L'entourage du joueur veut s'imposer au PSG