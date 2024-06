Mercato - PSG : Une opération surprise est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'une blessure au pied lui avait été diagnostiquée lors de sa visite médicale en janvier dernier, Gabriel Moscardo est revenu sur les terrains, en décevant. Par conséquent, l'hypothèse d'un nouveau prêt est évoquée du nouveau du côté du Corinthians. Une solution étudiée par le PSG.

Lors du précédent mercato d'hiver, Gabriel Moscardo est arrivé au PSG en provenance du Corinthians, avant d'être prêté à son club jusqu'à la fin de la saison. Il faut dire que le milieu de terrain brésilien devait se faire opérer du pied. Une opération qui l'a d'ailleurs tenu éloigné des terrains plusieurs mois. De retour, Moscardo déçoit mais peu compter sur le soutien de son entraîneur Antonio Oliveira, qui ouvre également la porte à un nouveau prêt.

Moscardo vers un nouveau prêt ?

« C'est évident que Gabriel revient de blessure, mais il s'entraîne depuis longtemps. S'il ne joue pas, il ne pourra jamais avoir de rythme. De ce point de vue, nous devions augmenter la taille de l'équipe et, bien sûr, donner des minutes à Gabriel, car c'est un joueur que nous allons utiliser. Il a également joué un rôle dans le marquage d'Arboleda, en particulier sur les coups de pied arrêtés. Les gens disent : "Ah, mais Moscardo va partir". Mais moi, je ne sais pas s'il va partir, il peut même éventuellement rester et devenir un renfort. C'est dans cette optique qu'il a été aligné (pour le match), c'est quelque chose qui faisait déjà partie de la planification et du plan de jeu que nous avons structuré pour lui », assure-t-il en conférence de presse.

«Nous avons déjà parlé d'une extension avec le PSG»