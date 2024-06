Succession de Mbappé : Le PSG déclare la guerre sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG cherchera à trouver le successeur de Kylian Mbappé. Dans cette optique, Khvicha Kvaratskhelia semble être le grand favori au point qu'un accord ait été trouvé entre les deux parties selon différents médias. Et l'entourage de l'international géorgien annonce sa volonté de partir cet été, ce qui n'a pas plu à Naples.

La succession de Kylian Mbappé continue de faire parler cet été et la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, cela faisait quelques jours que ce dossier s'était calmé, mais l'entourage du joueur a décidé de rallumer la flamme en lâchant une bombe. En commençant par Mamuka Jugeli, l'agent du Géorgien.

Le clan Kvaratskhelia lâche une bombe

« Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas. Je n’ai pas parlé de cette question avec Khvicha, le plus important pour lui, c’est l’équipe nationale. Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets », assure-t-il auprès de Sport Imedi . Badri Kvaratskhelia, le père du joueur de Naples, en a d'ailleurs rajouté une couche : « Je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup ».

