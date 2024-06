PSG : La promesse qui va plomber l’après-Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'entourage de Khvicha Kvaratskhelia a annoncé son intention de quitter Naples cet été, il semblerait que la tendance ne soit pas à un transfert au PSG. Et pour cause, l'agent de l'international géorgien aurait fait la promesse au président de Naples qu'il prolongerait son contrat. Et il ne devrait pas rompre cette promesse.

Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé cet été, Khvicha Kvaratskhelia aurait même un accord avec le club de la capitale. Mais pour le moment, Naples refuse catégoriquement d'envisager une vente. C'est la raison pour laquelle le père du joueur Badri Kvaratskhelia a réclamé son départ.

Mercato : Attendu au PSG, il reçoit une très grosse offre https://t.co/81F9EaGsjJ pic.twitter.com/sJPEt11sRP — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Le clan Kvaratshelia lâche une bombe

« Je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup », confiait-il. Mais il semblerait qu'une promesse vienne briser les plans de Khvicha Kvaratskhelia.

L'agent de Kvaratshelia a promis à Naples qu'il prolongerait