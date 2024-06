Mercato - ASSE : Une grande nouvelle est annoncée !

La rédaction

L’ASSE a vécu une fin de saison assez exceptionnelle. 3ème de Ligue 2, les joueurs d'Olivier Dall’Oglio ont été opposés au FC Metz en barrages, avec pour enjeu une place en Ligue 1. Vainqueurs de l’écurie messine lors de cette double confrontation, les Verts ont dans la foulée vu le groupe Kilmer racheter le club. Gautier Larsonneur, portier des pensionnaires de Geoffroy-Guichard, semble aux anges après ces dernières semaines.

L’heure est la fête à l’ASSE. Deux saisons après leur relégation en Ligue 2, les Verts sont parvenus à retrouver l’élite du football français au terme d’une double confrontation très spectaculaire avec le FC Metz. Artisant majeure de cette belle saison, Gautier Larsonneur s’est confié sur son avenir dans le Forez. Et le portier de 27 ans semble vouloir poursuivre l’aventure.

L’ASSE prépare un double transfert à 10M€ https://t.co/hC9JhUHDCb pic.twitter.com/ZxuciIdfl5 — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

« Ce club est aussi magnifique que fatigant »

Arrivé en janvier 2023 à l’ASSE, Gautier Larsonneur a débarqué à Geoffroy-Guichard peu après la descente en Ligue 2 du club. Dans un entretien accordé au Progrès , l’ancien joueur du Stade brestois confie garder un souvenir particulier de cette période : « Cette année et demi à l'ASSE m’a fait pousser des cheveux blancs. Ce club est aussi magnifique que fatigant. Quand je suis arrivé en janvier 2023, il y avait des canons à eaux et des CRS autour du stade. »

« J’ai vraiment kiffé et j’espère que ça va durer encore longtemps »