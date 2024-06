Mercato : Attendu au PSG, il reçoit une très grosse offre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de recruter un nouveau défenseur central afin de renforcer un secteur de jeu assez peu fourni. Dans cette optique, la piste la plus chaude du moment se nomme Leny Yoro. Mais dans ce dossier, la concurrence est énorme, à l'image de celle de Liverpool qui offrirait un gros salaire au défenseur du LOSC.

Le PSG est déjà très actif en coulisses pour se renforcer durant le mercato. Et bien que la priorité sera de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid, le club de la capitale souhaite également recruter un défenseur central. Dans cette optique, la priorité mène à Leny Yoro, mais ce dossier s'annonce très concurrentiel.

Liverpool offre 7M€ par an à Yoro

A commencer par la Premier League. Selon les informations Caught Offside , Liverpool aurait même déjà dégainé une offre pour Leny Yoro en lui offrant un salaire annuel compris entre 6 et 7M€. Une très belle offre sur laquelle Manchester United pourrait s'aligner. Les Red Devils ont prévu de reprendre les discussions dans les prochains jours.

Le LOSC réclame 50M€ pour son transfert