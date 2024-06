Mercato - PSG : Un coup à la Barcola pour 50M€ ?

La rédaction

Le PSG risque bien de faire partie des dynamiteurs du marché des transferts cet été. Avec le départ de Kylian Mbappé, les Parisiens doivent plus que jamais renforcer l’effectif à disposition de Luis Enrique. Si c’est un attaquant de classe mondiale qui est sans doute le plus désiré par les supporters, c’est sur un défenseur central que se penchent actuellement les dirigeants parisiens. Leny Yoro est l’une de leurs cibles, et c’est un sacré pactole qui pourrait être récolté par le LOSC.

C’est officiel depuis le 3 juin dernier, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Pour ne pas subir la perte du Bondynois, les pensionnaires du Parc des Princes comptent dégainer le chéquier cet été. Alors que Matvey Safonov est la première recrue des pensionnaires du Parc des Princes, c’est en défense centrale qu’évolue la seconde cible des Parisiens. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com, les rouges et bleus sont à la poursuite de Leny Yoro. Les dirigeants franciliens ont même déjà commencé à négocier avec le joueur de 18 ans.

Un plan similaire à celui de Barcola pour Yoro

D’après les informations de RMC Sport , Leny Yoro a pu s’entretenir avec Luis Enrique et Luis Campos. Les deux membres du club parisiens auraient proposé un plan clair au défenseur central du LOSC et les discussions auraient été positives. La manière employée par le PSG dans cette opération est la même que celle utilisée dans le dossier Bradley Barcola, qui avait rejoint le Parc des Princes l’été dernier en provenance de l’OL.

Un transfert à 50M€