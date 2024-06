Mercato : Le PSG veut dépouiller la L1 !

Arnaud De Kanel

Depuis l’été dernier, le PSG a réorienté sa stratégie de recrutement en se concentrant sur des jeunes talents prometteurs, avec une préférence pour les joueurs français. Actuellement, le club de la capitale lorgne pas moins de cinq joueurs qui évoluent en Ligue 1 et pourrait donc dépouiller le championnat de France.

Le PSG a tourné la page des stars. Après les départs de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Sergio Ramos, le club a récemment fait ses adieux à Kylian Mbappé. Désormais, le club de la capitale oriente sa politique de recrutement vers de jeunes talents prometteurs et des joueurs français. Cinq noms se démarquent particulièrement dans cette nouvelle stratégie et ils évoluent tous en Ligue 1.



Les pistes du PSG en Ligue 1

D'après nos informations, le PSG a identifié Leny Yoro, défenseur du LOSC, comme une cible prioritaire pour renforcer sa ligne arrière. Cette piste reste d'actualité malgré l'intérêt marqué du Real Madrid et de Manchester United. Selon L'Équipe , le club parisien ne compte pas abandonner cette piste et est déterminé à continuer les négociations pour attirer le jeune talent dans la capitale. Rayan Cherki de l'OL et Maghnes Akliouche de l'AS Monaco sont également deux joueurs particulièrement appréciés par l'entraîneur Luis Enrique. Selon les informations du quotidien sportif, le transfert de Cherki semble déjà bouclé pour cet été. En revanche, le dossier Akliouche est encore incertain, Monaco cherchant à retenir son milieu offensif en lui proposant une prolongation de contrat.

Des transferts qui s'éloignent ?

En plus des trois joueurs cités, le PSG piste également Lucas Chevalier. Mais avec l'annonce de l'arrivée de Matvey Safonov, la venue du jeune portier lillois parait dénuée de sens. Le club de la capitale cible aussi Youssouf Fofana. Le Monégasque devrait quitter la Principauté cet été mais le PSG n'a pas encore dégainé alors que la concurrence anglaise et turque se montre de plus en plus pressante ces derniers jours.