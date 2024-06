PSG : Clash sur le mercato, il sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le cas Kvaratskhelia continue de faire parler depuis que l'entourage du joueur de Naples a mis le feu aux poudres en annonçant leur volonté de quitter le club italien. Une situation loin d'être idéale à quelques heures de l'entrée en lice de la Géorgie à l'Euro. Cependant, Willy Sagnol n'est absolument pas inquiet.

Cité au PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia se retrouve au cœur de nombreuses rumeurs depuis que son père a annoncé sa volonté de voir son fils partir. « Je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup », expliquait Badri Kvaratskhelia. Une situation loin d'être idéale alors que la Géorgie entre en lice à l'Euro.

«Ce sont des affaires privées»

En effet, pour sa première participation à un Euro, la Géorgie affronte la Turquie ce mardi. Par conséquent, la préparation pour Khvicha Kvaratskhelia n'est pas idéale. Mais Willy Sagnol n'est pas inquiet. « Ce sont des affaires privées. Il est toujours souriant, de bonne humeur. Les bavardages à son sujet ne l'influencent pas », a lancé le sélectionneur de la Géorgie en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Il est normal qu'un professionnel comme lui attire l'attention»