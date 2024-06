Mercato : Une star du Barça lâche sa réponse au PSG… et à Neymar !

Thomas Bourseau

Natif d’Esplugues de Llobregat, commune de Catalogne, Lamine Yamal est un fanatique du FC Barcelone depuis son plus jeune âge où il a fait ses classes à La Masia. L’ailier de 16 ans ferait tourner la tête du PSG sur le mercato, mais il semble que ce soit peine perdue. Yamal a déclaré sa flamme au Barça et à Neymar.

Au sein de la direction du PSG, on ciblerait plusieurs joueurs de l’effectif du FC Barcelone. A commencer par Gavi qui, selon les informations transmises par L’Équipe ces dernières semaines, serait une piste discutée par le conseiller football Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi depuis l’été 2023. Mais ce n’est pas tout. Le Parisien a en parallèle assuré que Lamine Yamal (16 ans) est une option considérée pour l’après-Kylian Mbappé.

Lamine Yamal veut rester à Barcelone pour devenir «une légende du Barça»

« Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, pour 200 millions d'euros, et nous avons dit non ». Voici le discours que Joan Laporta, président du FC Barcelone, a récemment tenu pour ce qui de l’opération Lamine Yamal. Et il faut dire que quitter le Barça n’est clairement pas dans les plans du crack formé à la Masia . « Si je souhaite jouer au Barça toute ma vie ? J'espère que je serai une légende du Barça ».

Lamine Yamal rêve de jouer avec Neymar !