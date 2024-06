Mercato - PSG : L’appel du pied de Barcelone pour ce transfert à 50M€ !

Thomas Bourseau

Le mercato a ouvert ses portes le 10 juin dernier en France et le PSG a déjà officialisé la venue de Matvey Safonov. Nico Williams serait une opportunité de marché à 50M€ sur laquelle le Paris Saint-Germain se pencherait. Ailier du FC Barcelone et de la sélection espagnole, Lamine Yamal lui déroule le tapis rouge en Catalogne.

Le Paris Saint-Germain garderait un œil avisé sur diverses pépites du football européen. C’est pourquoi Pedri, Lamine Yamal, Gavi ou encore Nico Williams figureraient dans les petits papiers du comité directeur du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le club de la capitale va devoir prendre son mal en patience pour ce qui est du dossier Williams, au moins jusqu’à la fin de l’Euro qui se clôturera le 14 juillet prochain.

Le PSG sur Nico Williams, l’attaquant de Bilbao se lâche

C’est en effet le discours que Nico Williams, attaquant de l’Athletic Bilbao, a tenu à la Onda Cero. « Je me concentre sur le Championnat d'Europe et pas grand-chose d'autre. Je suis très heureux à Bilbao, j'ai récemment renouvelé mon contrat, j'ai très bien travaillé cette saison, je me sens très à l'aise. Je ne sais pas ce que je vais faire. Personne ne connaît l'avenir ».

«J'aimerais, j'aimerais partager un vestiaire avec lui»