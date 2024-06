Mercato : Le PSG provoque un clash à l’étranger !

Axel Cornic

Le mercato estival a ouvert ses portes et le Paris Saint-Germain s’est déjà attaqué à un sujet chaud, avec Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier semble beaucoup plaire à Luis Enrique, mais pour le moment les Parisiens se heurtent à l’inflexibilité du Napoli, qui n’a aucune intention de laisser filer l’ailier géorgien, dont le contrat se termine en 2027.

C’est le premier très gros dossier de l’été. Considéré comme l’un des plus grands talents européens du moment, Khvicha Kvaratskhelia a tapé dans l’œil de Luis Enrique, qui souhaiterait miser sur lui pour oublier le départ de Kylian Mbappé. Mais ça s’annonce extrêmement compliqué, puisque le président Aurelio De Laurentiis est réputé pour être l’un des négociateurs les plus durs sur le marché.

PSG, Real Madrid... Le père de Mbappé avait donné son accord à un autre club https://t.co/lrkcCMdnER pic.twitter.com/NgquWB3e9E — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Rien ne va plus au Napoli

En effet, le Napoli a rapidement dressé un mur autour de Kvaratskhelia, assurant ne pas vouloir le vendre. Au moins pas cet été, puisque le projet initial était de vendre Victor Osimhen et de garder l’ailier géorgien au moins un an de plus. Mais récemment, des grosses tensions ont fait surface avec l’entourage du joueur et le club napolitain a été obligé de publier un communiqué, pour confirmer son intention de le garder.

Conte et De Laurentiis très remontés