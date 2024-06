Annoncé au PSG, il reçoit un énorme coup de pression

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia fait couler beaucoup d’encre depuis que son entourage a affiché publiquement son intention de quitter Naples. A tel point que le club italien, très remonté, devrait fixer un ultimatum à l’international géorgien, réclamant à ses proches de ne plus faire ce genre de sortie publique.

En quête de renforts offensifs pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG semble avoir fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour cet été. Un accord entre les deux parties aurait même été trouvé, mais Naples se montre très gourmand dans ce dossier et refuse de lâcher son joueur. Par conséquent, Badri Kvaratskhelia n'a pas hésité à afficher son intention de voir son fils quitter Naples.

Le clan Kvaratskhelia lâche une bombe

« Je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup », a-t-il confié, imitant ainsi Mamuka Jugeli, l'agent de Khvicha Kvaratskhelia.

Naples lâche un coup de pression en coulisses

Une sortie qui n'a visiblement pas été du goût du club italien à tel point que plusieurs dirigeants du Napoli sont attendus en Allemagne dans les prochains jours afin de tenter de trouver un accord pour une prolongation. L'occasion de faire passer un message clair : plus de déclarations de ce genre ou Kvaratskhelia restera avec son contrat actuel.