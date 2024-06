Son transfert à l'OM a tout changé, il balance !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, William Saliba a quitté Arsenal pour s'engager en faveur de l'OM. En effet, les Gunners ont prêté le défenseur français à Marseille pour qu'il s'aguerrisse. Et comme l'a avoué William Saliba ce mercredi midi, son passage à l'OM a été un tournant pour sa carrière.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Arsenal, William Saliba fait partie des hommes forts de Mikel Arteta. Toutefois, l'international français a eu du mal à s'imposer lors de ses débuts chez les Gunners . A tel point qu'il a été prêté à l'OM lors de la saison 2021-2022. Auteur d'une belle saison avec le club marseillais, William Saliba s'est aguerri, avant de pouvoir s'imposer à Arsenal. D'ailleurs, le défenseur central de 23 ans a avoué que son passage à l'OM avait été déterminant pour lui.

«Le plus gros virage de ma carrière, c'est mon prêt à Marseille»

« J'ai commencé tôt à Saint-Étienne (à 17 ans), les gens croyaient en moi. Parfois, quand il y a des difficultés, tu as tendance à baisser la tête. Quand Arsenal t'achète 30 M€ et que tu joues avec les U23, forcément ça te met une petite claque. Mais je n'ai pas lâché. J'ai accepté de venir à Nice (en prêt en 2021). L'année à Marseille (2021-2022) représente un très grand virage de ma carrière. On a fini deuxièmes et c'est là où les gens m'ont connu et où je suis arrivé en équipe de France (14 sélections). J'ai été bon dès les premiers matches. J'aimais le club et je pense qu'on aurait pu repartir avec un titre cette saison. J'avais un super lien avec le public. Grâce à cette saison, je suis revenu en force avec Arsenal » , a confié William Saliba lors d'un entretien accordé à L'Equipe il y a une dizaine de jours.

«Ça a été déterminant, ce qui m'a permis de faire mes preuves»