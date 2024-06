Panique pour Mbappé, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Victime d'une fracture du nez, Kylian Mbappé est incertain pour le choc entre la France et les Pays-Bas de ce vendredi soir. Présent en conférence de presse ce mercredi midi, Adrien Rabiot a affirmé que Didier Deschamps disposaient de joueurs totalement capable de remplacer le capitaine et numéro 10 des Bleus.

Ce lundi soir, Kylian Mbappé s'est blessé sérieusement lors de la confrontation entre la France et l'Autriche. En effet, le capitaine et numéro 10 des Bleus s'est fracturé le nez à la suite d'un duel aérien avec Kevin Danso.

Mbappé s'est fracturé le nez

Alors que l'équipe de France doit défier les Pays-Bas ce vendredi soir, Kylian Mbappé pourrait ne pas être de la partie. Présent en conférence de presse ce mercredi midi, Adrien Rabiot a affirmé que les Bleus avaient un groupe suffisamment solide pour pallier une potentielle absence de la star de 25 ans.

«On a largement les moyens de remplacer Kylian»