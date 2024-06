Coup dur, Mbappé entre dans un cercle fermé

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Kylian Mbappé s'est fracturé le nez à la suite d'un duel aérien avec Kevin Danso. Pour reprendre la compétition, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France va devoir porter un masque, comme Paolo Maldini, Robert Lewandowski, Victor Osimhen et bien d'autres l'ont fait avant lui.

Pour son entrée en lice à l'Euro 2024, l'équipe de France a affronté l'Autriche ce lundi soir. Et les Bleus l'ont emporté par le plus petit des scores (1-0). Toutefois, les Tricolores ont perdu Kylian Mbappé en cours de match. En effet, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps a dû sortir sur blessure, et ce, parce qu'il s'est fracturé le nez à la suite d'un duel aérien avec Kevin Danso.

Mbappé doit porter un masque pour rejouer

Pour rejouer avec l'équipe de France, Kylian Mbappé va devoir porter un masque. Et il n'est pas le premier à être contraint de le faire. Comme l'a rappelé Le Parisien , Victor Osimhen, Josko Gvardiol, Thomas Meunier, Heung-min Son, Antonio Rüdiger, Robert Lewandowski, Cesc Fabregas, Fernando Torres, Petr Cech, John Terry et Paolo Maldini ont également dû jouer avec un masque de protection après une fracture du nez, de la pommette ou encore de l’os zygomatique.

Osimhen, Lewandowski... ont également porté un masque