Équipe de France : Il dit tout sur la blessure de Mbappé

Victime d’une fracture du nez lundi lors de l’entrée en lice de l’équipe de France dans l’Euro 2024 contre l’Autriche (1-0), Kylian Mbappé ne s’est pas fait opérer. Ce qui représente un risque, comme l’a confié le joueur de l’ASSE Mathieu Cafaro, qui a connu une blessure similaire en avril dernier.

Lundi soir, l’équipe de France a démarré son Euro 2024 par une victoire face à l'Autriche (1-0). Il y a tout de même une mauvaise nouvelle, la blessure de Kylian Mbappé, victime d’une fracture du nez après un choc avec Kevin Danso. Le capitaine des Bleus ne se fera pas opérer tout de suite, mais devra tout de même déclarer forfait vendredi prochain contre les Pays-Bas.

« Ne pas se faire opérer, ça a des conséquences »

Dans un entretien accordé à L’Équipe , Mathieu Cafaro a détaillé la blessure dont souffre Kylian Mbappé, lui qui a connu la même en avril dernier : « J e suis allé directement à l'hôpital pour faire des examens et je devais me faire opérer. Je n'ai pas voulu pour ne pas manquer la fin de saison avec Saint-Étienne. Il restait trois matches et avec l'opération je devais manquer entre dix et quinze jours. Après, ne pas se faire opérer, ça a des conséquences. Dans tous les cas, tu vas passer par l'opération, ça peut-être dans un mois, six mois, ou un an. Et comme le nez se sera reconsolidé tout seul, il faut le recasser pour opérer. Moi, je ne me suis pas encore fait opérer car il y a eu les barrages et je suis parti en vacances ensuite, mais je vais devoir le faire. En attendant, il y a des difficultés pour respirer, avec les narines qui sont régulièrement bouchées . »

« J'ai dû attendre trois ou quatre jours pour avoir le masque »