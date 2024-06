Mercato : Le vestiaire du Real Madrid s’enflamme pour Mbappé !

La rédaction

Après des mois de spéculations, le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé. Alors que les Merengue semblent déjà plus forts que jamais, puisqu’ils ont remporté la Liga et la Ligue des Champions cette saison, l’arrivée du Bondynois vient renforcer une attaque déjà très efficace. Interrogé à propos de la venue du capitaine de l’équipe de France, Federico Valverde s’est réjouit à l’idée de jouer avec l’ancien parisien.

Malgré un effectif déjà extrêmement fourni, le Real Madrid a choisi de faire appel à Kylian Mbappé. Le 3 juin dernier, les champions d’Europe affolaient la toile en annonçant officiellement la venue de l’attaquant de 25 ans, libre en provenance du PSG. Cette arrivée a forcément de quoi réjouir les supporters du club merengue, puisque le Bondynois viendra renforcer un secteur offensif déjà en très grande forme. Au sein même de l’équipe de Carlo Ancelotti, on semble très impatients de pouvoir jouer avec celui qui est passé par l’AS Monaco. À commencer par Federico Valverde.

« Nous avons la meilleure équipe du monde »

Dans un entretien accordé à The Residence , le milieu de terrain uruguayen a été interrogé sur l’arrivée de Kylian Mbappé. Et clairement, celui qui prendra le numéro 8 de Toni Kroos la saison prochaine semble plus qu’heureux à l’idée d’évoluer aux côtés du Français. « J e pense que ça va être fou ! Nous avons la meilleure équipe du monde » a-t-il confié.

Présentation dans la foulée l’Euro pour Mbappé ?

Désormais officiellement joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé doit encore être présenté par sa nouvelle écurie. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole évoque un évènement organisé le 16 juillet, soit deux jours après la finale de l’Euro 2024. Un grand show serait au programme, à l’image de ce qui avait été organisé en l’honneur de Cristiano Ronaldo en 2009. Il se murmure même que Zinédine Zidane pourrait être de la partie.