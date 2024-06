Mercato : L’OM a bouclé un transfert à 18M€

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal 2023, l’OM mettait la main sur Vitinha contre la somme de 32M€. Le Portugais devenait alors le plus gros transfert de l’histoire du club phocéen. Malheureusement, l’histoire entre le buteur et Marseille s’est mal passée et il a depuis rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt. La formation italienne serait d’ailleurs sur le point de s’offrir définitivement l’ancien joueur de Braga, contre un chèque de 18M€.

L’OM a souvent eu du mal avec ses attaquants. Cette saison, le club phocéen a toutefois eu de la chance puisque Pierre-Emerick Aubameyang a porté Marseille sur ses épaules. En 51 rencontres toutes compétitions confondues, le Gabonais a trouvé le chemin des filets à 31 reprises, tout en distillant 11 passes décisives pour ses coéquipiers. L’OM va tenter de conserver le joueur passé par le FC Barcelone, mais cela ne sera pas évident, notamment face à la menace incarnée par l’Arabie saoudite.

Vitinha a rejoint le Genoa en prêt

Barré par Pierre-Emerick Aubameyang du côté de l’OM, Vitinha a lui choisi de s’exiler pour la deuxième moitié de saison. Le Portugais a été prêté au Genoa et il a inscrit deux buts en neuf rencontres de Serie A, pour un total de 281 minutes de jeu. Visiblement, cela aurait convaincu la formation italienne de définitivement mettre la main sur l’ancien joueur de Braga.

Le Genoa va s’offrir définitivement Vitinha