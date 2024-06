Transfert historique, l’OM a enfin trouvé la solution

Arnaud De Kanel

Le 31 janvier 2023, l'OM officialisait la recrue la plus onéreuse de son histoire en annonçant la signature de Vitinha. L'attaquant portugais débarquait alors en provenance de Braga contre 32M€ et il a très vite sombré. Le club phocéen se demandait bien comment il allait le refourguer sans trop perdre d'argent et la solution est venue plus tôt qu'on ne le pensait.

Le mois de janvier 2023 a marqué un tournant dans l'ère Pablo Longoria. Jusque là, le président de l'OM était vanté pour ses miracles sur le mercato mais en signant Ruslan Malinovskyi et surtout Vitinha, le dirigeant espagnol s'est attiré les foudres des supporters, du moins quelques mois plus tard. Car les espoirs étaient grands concernant l'attaquant portugais qui venait d'être acheté pour 32M€, un record dans l'histoire de l'OM. Très vite, supporters et dirigeants ont déchanté face aux prestations de Vitinha. En manque total de confiance, l'ancien joueur de Braga avait été prêté au Genoa en janvier dernier et il devrait y rester. Et dans tout ça, l'OM devrait récupérer un chèque pratiquement inespéré.



Vitinha va signer au Genoa

Durant son prêt de six mois en Italie, Vitinha s'est senti très bien, du moins mieux qu'à Marseille où c'était devenu invivable pour lui. Alors, l'attaquant portugais a poussé pour rester au Genoa. Le club italien n'a pas levé l'option d'achat mais a discuté d'un transfert définitif avec l'OM. Et cela devrait rapporter gros au club phocéen.

L'OM s'en sort bien