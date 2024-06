Mercato - PSG : Un boulevard à 60M€ offert par le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

En France, le coup d’envoi du mercato a été donné le 10 juin dernier. Le PSG cherche à boucler trois recrues dont un défenseur central. Leny Yoro (18 ans) est la priorité absolue. Et il semblerait que le Real Madrid laisse le champ libre au Paris Saint-Germain pour ce mercato estival.

Afin d’oublier Kylian Mbappé, le PSG a fixé depuis plusieurs semaines ses objectifs de marché : un attaquant latéral, un milieu axial ainsi qu’un défenseur central comme le10sport.com vous le dévoilait le 1er avril dernier. Pour ce qui est de l’élément qui viendrait renforcer l’arrière-garde, le PSG a pris rendez-vous depuis cet hiver pour le transfert de Leny Yoro, évalué à 60M€ à présent bien que le LOSC en réclamait 90M€ pendant le mercato hivernal.

«Le Real Madrid ne veut pas payer une somme folle d’argent»

Néanmoins, le PSG semble être une nouvelle fois confronté au Real Madrid dans la course à la signature de Leny Yoro. C’est en effet la tendance de ces derniers temps confirmée par Fabrizio Romano. « Leny Yoro est en fin de contrat l’été prochain. Le Real Madrid ne veut pas payer une somme folle d’argent. Ils sont convaincus que Leny Yoro sera un talent générationnel à ce poste. Ils estiment que son talent n’est pas ordinaire du tout, qu’il sera un défenseur central spécial. C’est pourquoi ils le supervisent depuis des mois ».

«Il y a le Paris Saint-Germain qui a déjà essayé de rendre ce deal possible en janvier»