Énorme fiasco, l’OM a recruté «une banane»

Arnaud De Kanel

Acheté 32M€ cet hiver, Vitinha est devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Mais depuis son arrivée, l'attaquant portugais n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent et pire encore, il déçoit lorsqu'il joue. Daniel Riolo n'est pas tendre avec à son sujet.

L'OM a cassé sa tirelire cet hiver en recrutant Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et surtout Vitinha. Le jeune portugais a débarqué en provenance du Sporting Club de Braga contre la coquette somme de 32M€, soit le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen. Pour le moment, Vitinha déçoit, et au vu du montant de son transfert, beaucoup de questions se posent. Pour Daniel Riolo, l'OM s'est fait avoir sur toute la ligne.

«Ils ont chopé une banane»

Mercredi dernier, Daniel Riolo a été très cash au sujet de Vitinha. « Ounahi je n’ai pas vraiment de doute, je pense que c’est un bon joueur. Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là. Quand autant de gens te disent quelque chose… Je me suis renseigné. Je trouve que c’est étonnant », avait-il déclaré dans l'After Foot sur RMC . Le lendemain, le journaliste est revenu sur ses propos.

«Peut-être que le jugement est sévère»