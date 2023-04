Galtier : Son départ du PSG annoncé en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais contesté alors que les résultats du PSG sont en chute libre depuis le début de l’année 2023, Christophe Galtier semble sur la sellette. La direction parisienne cherche déjà un nouvel entraîneur pour l’an prochain, mais selon Daniel Riolo, Galtier devrait être limogé avant même le terme de cette saison.

Interrogé en conférence de presse dimanche dernier après la nouvelle défaite concédée par le PSG face à l’OL (0-1), la huitième de l’année 2023, Christophe Galtier s’efforçait de rester serein quant à son avenir sur le banc du club de la capitale : « Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui. Je vais me battre, jusqu’au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment avoir un autre comportement », confiait l’entraîneur du PSG. Pourtant, en coulisses, sa direction tente déjà de trouver la perle rare pour le remplacer cet été, et le renvoi de Galtier pourrait même intervenir plus tôt que prévu.

Riolo annonce son départ

Mercredi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a affirmé avec force que Christophe Galtier ne terminerait pas la saison au PSG : « Galtier ne finira pas la saison. Je ne vois pas quel concours de circonstance peut désormais inverser la tendance. Galtier va sauter avant la fin. Période toujours délicate pour les prises de décision au Qatar parce qu'on est en plein Ramadan. Toujours est-il que Galtier sautera, parce que je ne le vois pas enchaîner que des victoires pour calmer les décideurs », estime Riolo.

« La décision est prise »