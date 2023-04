PSG : Il lâche une bombe sur le prochain départ

La rédaction

Le PSG se déplace à Nice ce samedi pour tenter de se rassurer avant tout dans la course au titre. Après leur défaite dimanche dernier face à Lyon (0-1), le groupe parisien est fragilisé, et a vu ses poursuivants (Lens, OM), revenir à seulement 6 points. Si l’avenir de l’entraîneur parisien Christophe Galtier semble déjà scellé pour la saison prochaine, Daniel Riolo lui, assure que ce dernier sera limogé avant la fin de saison...

Christophe Galtier se trouve dans une situation très délicate avant d’affronter Nice ce samedi, club où officiait ce dernier la saison précédente. Et c’est très certainement face à son ancien club que l’entraîneur du PSG, arrivé l’été dernier pour entamer une véritable « révolution » , pourrait jouer sa fin de saison à la tête du club parisien. Car s’il ne fait désormais quasiment aucun doute que les champions de France en titre changeront de coach l’été prochain, Christophe Galtier pourrait même être démis de ses fonctions avant le terme de cette saison, alors que les Parisiens voient leur 11ème titre de champions être menacé.

Messi : La stratégie folle du PSG pour son départ https://t.co/oP2c3QEz1G pic.twitter.com/6Tgwpmbyiu — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Galtier ne finira pas la saison au PSG selon Riolo

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo affirme que l’entraîneur parisien ne finira pas la saison à la tête du PSG : « Galtier ne finira pas la saison. Je ne vois pas quel concours de circonstance peut désormais inverser la tendance. Galtier va sauter avant la fin. Période toujours délicate pour les prises de décision au Qatar parce qu'on est en plein Ramadan. Toujours est-il que Galtier sautera, parce que je ne le vois pas enchaîner que des victoires pour calmer les décideurs » .

Christophe Galtier « est au bout du rouleau »