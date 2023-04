PSG : Une offre légendaire se prépare pour José Mourinho

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’avenir de Christophe Galtier s’écrit en pointillé, le nom de José Mourinho circule du côté du PSG, mais l’actuel entraîneur de l’AS Rome dispose d’autres options pour son avenir. Celui-ci serait en effet courtisé en Arabie saoudite, où il pourrait disposer d’un salaire historique en débarquant là où évolue Cristiano Ronaldo.

Espérant que la situation s’arrangerait dans la capitale, le PSG semble avoir revu sa position concernant Christophe Galtier. Le10sport.com vous révélait avant la dernière trêve internationale que l’entraîneur français était bien parti pour rester à son poste malgré la saison ratée de son équipe, sauf cataclysme comme la perte du titre de champion de France. Une dégringolade loin d’être inenvisageable aujourd’hui, après une huitième défaite cette année, contre l’OL. D’après L’Équipe , les deux prochaines rencontres face à l’OGC Nice ce samedi puis le RC Lens le week-end suivant serviront de test pour Christophe Galtier.

Le PSG penserait à Mourinho

Plusieurs pistes sont à l’étude au PSG en cas de changement d’entraîneur, et l’option José Mourinho n’est pas écartée par les dirigeants parisiens. Actuellement à la Roma, le Special One n’est pas certain de rester à son poste et pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive parisienne, mais pas seulement.

Le Special One courtisé en Arabie saoudite