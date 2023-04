Le PSG lance un ultimatum à son attaquant

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos prévoirait comme l’été dernier de sérieusement dégraisser l’effectif et mettrait tout le monde face à ses responsabilités au PSG. Recruté par ses soins à la dernière intersaison, Hugo Ekitike a reçu un ultimatum. Explications.

Opération nettoyage de printemps au PSG ? Après deux défaites de rang en Ligue 1 face au Stade Rennais (2-0) et à l’OL (1-0), le Paris Saint-Germain n’a plus que 6 points d’avance sur ses deux poursuivants en Ligue 1 que sont le RC Lens et l’OM. De quoi pousser le PSG a tiré la sonnette d’alarme. A commencer par Luis Campos. Le conseiller football du Paris Saint-Germain dresserait une liste de potentiels sacrifiés dans laquelle ne devraient pas figurer les noms de Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti et Marquinhos pour ne citer qu’eux.

Ekitike dans le collimateur de Campos pour le mercato

Recruté l’été dernier par le biais d’un prêt d’une saison avec obligation d’achat à 35M€, Hugo Ekitike ne répondrait pas aux attentes du staff technique de Christophe Galtier ainsi qu’à celles du comité de direction. Comme Carlos Soler ou encore Renato Sanches, Hugo Ekitike serait dans le collimateur de Luis Campos qui penserait notamment à lui pour sa liste de sacrifiés dans le cadre du prochain mercato.

9 matchs pour tenter d’éviter l’inévitable ?

Actuellement, la tendance ne serait pas à une continuité, Hugo Ekitike ne serait clairement pas certain à ce jour d’être conservé. Afin qu’il puisse rester, l’attaquant français dispose de neuf matchs afin d’inverser la tendance et se montrer utile à l’avenir pour le PSG qui devra quoi qu’il en soit payer 35M€ cet été au Stade de Reims…