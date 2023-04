Il l’avoue, l’OM l’a totalement transformé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM se dispute une place sur le podium pour la seconde saison de suite, Pablo Longoria se félicite forcément de cette progression après des années galères. Le président marseillais est honnête, il reconnaît aussi que ce nouveau rôle lui a permis d’évoluer dans certains domaines.

3ème du championnat, l’OM tentera de récupérer sa place de dauphin ce dimanche à Lorient, en espérant un faux-pas de Lens et Monaco. Quoi qu’il en soit, jouer une qualification en Ligue des Champions à quelques journées de la fin reste beau pour l’OM qui n’arrivait plus à disputer les tous premiers rôles depuis un moment.

Le rôle clé de Longoria

Pablo Longoria est loin d’être étranger à cette progression. Président de l’OM depuis début 2021, l’Espagnol a fait avancer le club olympien dans de nombreux domaines. Si l’OM va mieux, Longoria reconnaît que cette nouvelle responsabilité a aussi eu un impact positif sur lui.

«Je suis plus réfléchi»