«Pas envie de m’en aller» : il scelle son avenir à l’OM !

Considéré comme l’artisan principal du renouveau de l’OM, Pablo Longoria a éclairci le sujet de son avenir. Annoncé dans le viseur de la Juventus, le président du club olympien a déclaré sa flamme à Marseille. « Jamais je ne quitterais l’OM », lance t-il, lui qui est président depuis maintenant deux saisons.

Depuis le début du « Champions Project » insufflé par Frank McCourt, le nouveau propriétaire, l’OM a bien changé. Des entraîneurs sont passés, des présidents aussi. Le très contesté Jacques-Henri Eyraud a fini par payer ses sorties médiatiques hésitantes et sa relation glaciale avec les supporters, c’est le jeune Pablo Longoria qui a pris sa place. Président à seulement 35 ans, le dirigeant espagnol a vite saisi les exigences de ce poste.

Longoria a redressé l’OM

Depuis, l’OM va beaucoup mieux. Le club olympien a retrouvé la Ligue des Champions et y a fait bien meilleure figure. 3Ème du championnat, l’OM est bien parti pour la disputer une seconde fois consécutive. Artisan principal de ce renouveau, Pablo Longoria en a dit un peu plus sur son avenir, lui qui est annoncé dans le viseur de la Juventus, son ancien club.

«Jamais je ne quitterais l'OM !»