Mercato : La vérité éclate pour ce gros raté de l’OM

En marge du dernier mercato hivernal, il a beaucoup été question d’une éventuelle arrivée de Terem Moffi qui ne s’est jamais concrétisée à l’OM. Au final, Moffi a rejoint l’OGC Nice et a lâché ses vérités sur son mercato mouvementé.

Pour 32M€, qui fait de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club, l’OM a recruté Vitinha à la toute fin du mercato hivernal, bouclant ainsi le marché du président Pablo Longoria qui avait en amont mis la main sur Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi.

L’OM s’est planté avec Moffi

Cependant, avant l’annonce de la venue de Vitinha, l’OM aurait essuyé quelques revers sur le marché des transferts dans le secteur offensif avec notamment Leandro Trossard, Gonçalo Guedes et surtout, Terem Moffi, pour qui l’Olympique de Marseille semble avoir mis les bouchées doubles cet hiver. Finalement, l’ex de Lorient a pris le chemin de la Côte-d’Azur et de l’OGC Nice et a remis les pendules à l’heure ce jeudi concernant son mercato.

«Je n’ai jamais été proche de l’OM»