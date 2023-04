Mercato : C’est fini pour cette légende du PSG ?

La rédaction

Légende incontestée du PSG, Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, impressionne de par sa longévité. Après une grosse opération et plusieurs mois d’absences suite à une blessure au genou, le Suédois a retrouvé les terrains en Italie. Mais alors que son contrat expire en juin prochain, et qu’il s’est de nouveau blessé, Zlatan ne devrait pas être prolongé par le Milan AC.

La fin approche pour Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, qui a d’ailleurs récemment retrouvé les couleurs de sa sélection, enchaîne les coups durs depuis quelque temps. Pas épargné par les blessures, le joueur du Milan AC avait fait son retour sur les pelouses de Série A le 26 février dernier face à l’Atalanta Bergame, et avait même inscrit un but lors de la défaite (3-1) des Rossonerri face à l’Udinese le 18 mars dernier, devenant par la même occasion, le buteur le plus âgé de l’histoire du championnat italien.

Une nouvelle blessure qui inquiète pour Zlatan Ibrahimovic

Alors qu’il a disputé 18 minutes avec la Suède face à la Belgique le 24 mars, l'ancien attaquant du PSG (2012-2016) avait ressenti une gêne à la cuisse. Ce dernier enchaîne les pépins physiques et pourrait même être absent lors du quart de finale de Ligue des Champions face à Naples mercredi prochain.

L’ancienne gloire du PSG ne devrait pas être prolongée