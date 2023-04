PSG : Une star va toucher le jackpot pour rejoindre Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison, Sergio Ramos est toujours dans le flou pour ce qui est de son avenir. Le PSG veut le prolonger comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, mais il fait également l'objet d'une offre mirobolante en Arabie saoudite où évolue Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi n'est pas le seul dossier qui préoccupe le PSG. En effet, la prolongation de Sergio Ramos n'a toujours pas été réglée et elle est pourtant un dossier loin d'être pris à la légère selon nos informations. L'ancien patron du Real Madrid est l'une des rares satisfactions de la saison et le club de la capitale souhaite encore qu'il continue l'aventure. Mais prudence, Ramos plait en Arabie saoudite et l'offre dont il fait l'objet sera difficile à refuser.

Ramos ne «pense pas à son futur»

Sergio Ramos sait que son avenir au PSG soulève des questions. Après l'élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich, l'Espagnol n'avait pas échappé à la question fatidique. « Je vis jour après jour. Je profite. La saison dernière a été dure mais cette saison je me sens bien. C’est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu’il se passe cet été », confiait-il pour RMC Sport . Depuis, il a reçu une offre extraordinaire.

L'Arabie saoudite craque pour Ramos