PSG : Galtier sauvé sur le fil ?

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an pour guider le nouveau projet du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier pourrait déjà être poussé vers la sortie. Il faut dire que la deuxième partie de saison du club parisien est catastrophique et après l’élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France, certains craignent également voir le titre en Ligue 1 s’échapper.

C’était un choix assez surprenant au vu des différentes pistes annoncées pour remplacer Mauricio Pochettino, mais Christophe Galtier avait une belle cote en France et jouissait de l’avantage de bien connaitre Luis Campos. Ses débuts au PSG ont d’ailleurs été encourageants... mais tout a basculé après la Coupe du monde.

Galtier annoncé sur le départ...

Depuis le début de l’année 2023, c’est en effet un tout autre PSG que l’on peut voir et il n’est pas vraiment séduisant. En premier ligne comme souvent, c’est donc l’entraineur qui a été pointé du doigt et s’il semblait un temps pouvoir continuer face à la tempête, la donne a changé. RMC Sport assure en effet que les jours de Christophe Galtier sont désormais comptés et il pourrait même être débarqué avant la fin de la saison, en cas de catastrophe.

Mais il faut le bon remplaçant !