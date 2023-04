Coup de théâtre, le nouvel entraîneur du PSG déjà trouvé ?

Thomas Bourseau

Christophe Galtier ne devrait pas poursuivre à moyen terme au PSG qui scruterait le marché pour lui dénicher un remplaçant à qui offrir l’effectif du club parisien. Et il semblerait que la direction l’ait déjà trouvé.

Et si les jours de Christophe Galtier étaient comptés au PSG ? Ce n’est plus une simple éventualité désormais comme RMC Sport l’a confié lundi soir. Après Nice, Galtier n’a plus que Lens le 15 avril prochain pour rester jusqu’à la fin de la saison, son temps est plus que jamais compté et pour ce qui est de son successeur, plusieurs profils semblent être étudiés par la direction du PSG.

Galtier sur la sellette, la valse des entraîneurs continue

D’après l’éditorialiste Daniel Riolo, Neymar pourrait militer pour la nomination de son ancien coach au FC Barcelone : Luis Enrique. Néanmoins, le profil de l’ex-sélectionneur de l’Espagne est apprécié également du côté de Chelsea, à l’instar de Julian Nagelsmann, dernièrement licencié par le Bayern Munich. Zinedine Zidane est toujours un rêve des propriétaires qataris du PSG.

Galtier : Il voulait jouer un très vilain tour au PSG https://t.co/m2lLuAjpai pic.twitter.com/YzF2Ah634a — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le PSG aurait déjà choisi son coach