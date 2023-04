L’OM s’intéresse à «un crack du calibre de Haaland», il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d’un nouvel avant-centre, l’OM s’intéresserait désormais à Rasmus Højlund, révélation de Serie A avec l’Atalanta Bergame. Néanmoins, l’international danois a déjà de nombreux prétendants sur le marché, ce qui laisse penser à Matthias Manteghetti que cette piste est hors d’atteinte pour les Marseillais.

Après un mercato d'hiver encore une fois très animé, avec notamment le transfert le plus cher de son histoire, l'OM est toujours actif. Et malgré le transfert de Vitinha pour 32M€, Pablo Longoria souhaiterait toujours recruter un nouvel avant-centre et s'intéresserait notamment à Rasmus Højlund. Le buteur de l'Atalanta Bergame est la révélation de Serie A et plusieurs grands clubs sont déjà intéressés par son profil. C'est la raison pour laquelle l'ancien journaliste de Canal+ Matthias Manteghetti refuse de croire à une arrivée du Danois à l'OM.

«Je ne crois absolument pas à cette rumeur»

« C’est un joueur très complet. Il est grand mais très rapide. Il est puissant, adroit devant le but. Il peut jouer seul devant, il peut assumer cette position. Je ne crois absolument pas à cette rumeur », confie-t-il pour Football Club de Marseille , avant d’expliquer pourquoi cette piste semble impossible pour l’OM.

«C’est un crack du calibre de Haaland»