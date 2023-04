Mercato : «Son départ était acté», le PSG lui a rendu un énorme service  

Thibault Morlain

L’été dernier, Christophe Galtier a donc quitté l’OGC Nice pour rejoindre le PSG, remplaçant ainsi Mauricio Pochettino comme entraîneur du club de la capitale. Après seulement un an chez les Aiglons, le natif de Marseille a fait ses valises. Un départ qui était visiblement déjà prévu, bien avant l’intérêt du PSG.

Suite au fiasco en Ligue des Champions face au Real Madrid, le sort de Mauricio Pochettino était acté. Après un an et demi comme entraîneur du PSG, l’Argentin a fini par être remercié. La question était alors de savoir qui viendrait le remplacer. Le choix s’est porté sur un entraîneur français, de Ligue 1 : Christophe Galtier. Ce dernier a ainsi quitté l’OGC Nice après seulement un an.

Mbappé a réclamé son arrivée, il agace au PSG https://t.co/vxLyZF3d5N pic.twitter.com/9dzqFoNpEx — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le sort de PSG était scellé

Direction donc le PSG pour Christophe Galtier. Mais voilà que du côté de l’OGC Nice, on n’en voulait visiblement plus. En effet, pour Nice-Matin , une source proche du groupe INEOS fait une révélation concernant le sort de Galtier, assurant : « Son départ était acté, qu’il aille au PSG ou pas ».

Un an et puis s’en va au PSG ?

Après l’ASSE, le LOSC et Nice, Christophe Galtier a ainsi rejoint le PSG. Une expérience qui pourrait déjà se terminer. En effet, la crise frappe de plein fouet le club de la capitale et l’entraîneur parisien est l’un des principaux responsables. Aujourd’hui plus en danger que jamais, Galtier pourrait alors être remercié en fin de saison.