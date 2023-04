Galtier : Enorme pression pour son avenir au PSG

Axel Cornic

Le sprint final est lancé pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir affronter deux grands défis en Ligue 1 avec l’OGC Nice puis le RC Lens, qui avec sa victoire sur Strasbourg (2-1) est revenu à trois points. Christophe Galtier le sait et évidemment, il sent également le fil froid d’un couperet qui pourrait très vite tomber en cas de défaite.

Au PSG quand ça ne marche pas, on a l’habitude de tout changer et cela passe souvent par l’entraineur. Arrivé il y a moins d’un an, Christophe Galtier pourrait ainsi être le premier fusible à sauter dans l’une des pires saisons de QSI... si ce n’est la pire.

Galtier connaît le danger

Ce samedi, L’Equipe explique que Galtier serait bien conscient du danger et la première crainte concerne évidemment la rencontre de ce samedi, face à son ancien club de l’OGC Nice. Une défaite pourrait déclencher une énorme crise au sein d’un club qui est déjà criblé par les polémiques, internes comme externes. On peut notamment parler de celle opposant Kylian Mbappé au PSG, qui a fait le tour du monde en seulement quelques heures et qui semble d’ailleurs avoir plus secoué la direction que l’élimination en Ligue des Champions.

« Il y a le 11e titre en jeu pour le Paris Saint-Germain »