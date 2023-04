Mbappé à l’origine d’un transfert au PSG ? Il dévoile tout

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une très grande importance au PSG bien qu’il refuse d’être surexposé par le club. Au point où il est un avantage pour le recrutement et potentiellement pour la venue de Manu Koné. Pour autant, aucun contact n’a eu lieu entre les deux joueurs selon le principal intéressé.

« Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain » . Voici une partie du coup de gueule de Kylian Mbappé jeudi sur son compte Instagram après la publication de la campagne marketing pour les abonnements au Parc des princes de la saison prochaine. Jugeant être trop mis en avant et que tout ne tourne pas autour de lui au club, Mbappé a mis les choses au clair. Cependant, il se pourrait bien qu’il ait une importance cruciale dans le projet sportif du PSG ainsi qu’au niveau du recrutement.

«Je ne vais pas dire que c’est un rêve, mais franchement c’est plaisant»

Milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné (21 ans) n’a pas caché son admiration pour Kylian Mbappé le mois dernier pour SportBILD . Et lors d’une entrevue accordée à Téléfoot , l’international espoir français n’a pas manqué de laisser la porte ouverte à un éventuel transfert au PSG alors que le club parisien serait sur les rangs pour l’accueillir. « Entendre son nom scandé un jour au Parc des princes, est-ce un rêve ? Un rêve, je ne vais pas dire que c’est un rêve, mais franchement c’est plaisant. Quand tu viens de Paris, que tu joues au PSG, forcément c’est un club, qui joue la Ligue des champions, qui a de très grands joueurs : Kylian Mbappé, Neymar, Messi. Donc évoluer à leurs côtés… tu ne peux que progresser et on ne va pas se mentir, c’est très plaisant de jouer aux côtés de ces grands joueurs là. Mais après c’est une vérité que je suis à Gladbach. Et après il faut rester lucide, il faut rester professionnel ».

«Mbappé ? Il ne m’a pas appelé, on n’est pas en contact»