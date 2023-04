Mercato : L’OM a recalé des stars, l’incroyable révélation

Thibault Morlain

Président de l'OM et anciennement directeur du football, Pablo Longoria est en charge du recrutement au sein du club phocéen. Grâce à l'Espagnol, de gros coups sont réalisés et ce même si les finances ne sont pas forcément énormes. Mais voilà, à l'OM, d'autres stars auraient pu débarquer mais Longoria a visiblement mis son veto.

A coup sûr, Pablo Longoria est l'une des meilleures recrues de l'OM des dernières années. Immédiatement, l'Espagnol a eu un impact sur le club phocéen. Grâce à ses réseaux, il a su dénicher d'excellents coups sur le mercato, même sans énormément d'argent. Désormais, des stars débarquent à l'OM comme cela a été le cas avec Alexis Sanchez.

L'OM dit non à des stars

Des stars, l'OM aurait pu en accueillir d'autres. Mais pour Le Figaro , Pablo Longoria a révélé avoir déjà recalé de grands noms du football : « Est-ce que j'ai refusé des grands noms car ils ne s'inscrivaient pas dans mon projet ? Mais naturellement ... ».

« Sa place n'est pas à l'OM »