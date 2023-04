Mbappé va quitter le PSG, la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule inattendue à la suite de la vidéo publiée par le PSG pour la campagne d'abonnement de la saison prochaine, l'Espagne s'est évidemment saisie de l'affaire. Et de l'autre côté des Pyrénées, le message envoyé par le crack de Bondy est clair, son départ est inévitable, au plus tard en 2024.

Cette polémique, personne ne l'avait vu venir. Le PSG a effectivement diffusé la vidéo de lancement de sa campagne d'abonnement pour la saison prochaine. Une vidéo sur laquelle Kylian Mbappé est quasiment le seul joueur mis en avant. Ce qui ne lui a pas du tout plu. Par le biais d'un message sur Instagram, il a donc poussé un énorme coup de gueule.

Messi - Neymar : Il se venge du PSG, Mbappé enrage https://t.co/dzBfB9okPT pic.twitter.com/7Wse3qWBRg — le10sport (@le10sport) April 6, 2023

Mbappé déclenche une polémique

« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a écrit l'attaquant du PSG. Et vu d'Espagne, cela ressemble à la préparation d'un départ proche comme l'explique le journaliste Edu Aguirre.

«Mbappé commence à préparer le terrain pour partir cet été»