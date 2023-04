Les joueurs du PSG filent en boite de nuit, l'incroyable anecdote

Thibault Morlain

Si Nasser Al-Khelaïfi est aujourd'hui le président du PSG, Michel Denisot a lui aussi occupé cette fonction. C'était il y a quelques années déjà. En poste entre 1991 et 1998, il a donc connu de nombreux moments avec le club de la capitale. Forcément, Denisot a quelques anecdotes à raconter et il en a livré une concernant une virée en boite de nuit des joueurs du PSG.

Alors qu'on a connu Michel Denisot journaliste, notamment sur Canal+, il a également été dirigeant de football. Et pas à n'importe quel poste. En effet, Denisot a été le président du PSG de 1991 à 1998. Pour Brut , il est revenu sur cette époque, livrant alors une incroyable anecdote.

« La police est arrivée »

« Quand j'étais président du PSG, c'est à dire... Vous n'étiez pas né, c'était de 1991 à 1998. J'ai des anecdotes. Quand on gagnait des grands matchs de Coupe d'Europe, on allait dans un restaurant près, avec toute l'équipe et on faisait du bruit. Et une fois, il y a eu tapage nocturne, donc la police est arrivée », confie Michel Denisot.

« Ils ont été très tolérants »