Galtier : Le PSG a pris sa décision

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée en lieu et place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est déjà menacé au Paris Saint-Germain. Les résultats décevants depuis le début de l’année 2023 semblent avoir poussé Doha à prendre une décision forte et l’avenir de l’ancien de l’OGC Nice, qu’il va d’ailleurs rencontrer ce samedi en Ligue 1, semble d’ores et déjà écrit.

On assiste peut-être aux derniers matchs de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Arrivé l’été dernier après une saison compliquée à l’OGC Nice, le technicien français devait guider le nouveau projet parisien avec Luis Campos, mais les échecs rencontrés lors de la deuxième partie de saison pourraient déjà signer la fin de son aventure.

Galtier devrait quitter le PSG...

RMC Sport ou L’Equipe ont récemment annoncé que Galtier ne ferait plus du tout l’unanimité du côté de Doha, où l’on aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour lui trouver un successeur. Plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer, avec notamment un Thiago Motta dont le retour au PSG semble séduire en interne.

Même s’il remporte la Ligue 1