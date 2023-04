Le PSG se rate totalement au mercato, les raisons sont dévoilées

Axel Cornic

Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos a souhaité renforcer en priorité deux secteurs, avec la défense centrale et l’attaque. Finalement, il n’a réussi dans aucun des deux dossiers avec notamment un Milan Skriniar qui lui a échappé lors du mercato estival comme hivernal. Et cela s’est forcément répercuté sur la saison du PSG...

On ne connait que trop bien l’histoire. Dès le mois de juin 2022, nous vous avons annoncé sur le10sport.com que la grande priorité de Luis Campos était d’attirer Milan Skriniar au PSG. Finalement, le Portugais n’a pas réussi à faire sauter le verrou de l’Inter et le même scénario s’est répété lors du mercato de janvier. Un coup dur, puisque le Slovaque aurait pu faire le plus grand bien à la défense parisienne.

Galtier : Enorme pression pour son avenir au PSG https://t.co/XzvuqapUQZ pic.twitter.com/7xrlThT1vZ — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Des intermédiaires ont tout gâché

L’Equipe nous apprend ce samedi que l’échec de l’été dernier serait lié à « l’intrusion » d’intermédiaires dans les discussions entre le PSG, l’entourage de Skriniar et l’Inter. Ce n’est d’ailleurs pas le seul dossier qui aurait été torpillé par ce facteur, puisque le quotidien parle également de Marcus Rashford, qui est pour sa part lié à Manchester United jusqu’en 2024.

Un autre défenseur avec Milan Skriniar ?

Après deux échecs, Milan Skriniar va enfin débarquer au PSG cet été à la fin de son contrat avec l’Inter, mais cela ne devrait pas totalement régler le chantier de la défense. Plusieurs sources assurent en effet que Luis Campos souhaiterait recruter au moins un défenseur supplémentaire, surtout avec la fin de contrat de Sergio Ramos qui approche à grands pas. Depuis quelques semaines, on parle notamment de Kim Min-jae du Napoli.