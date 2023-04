Un joueur de l’OM mêlé à une énorme polémique

Hugo Chirossel

Si l’OM a recruté plusieurs joueurs lors du mercato hivernal, il a également envoyé Pape Gueye en prêt du côté du FC Séville. Un choix payant puisque le club espagnol est très satisfait des performances de l’international sénégalais depuis son arrivée. Mais voilà, expulsé vendredi soir lors du match nul face au Celta Vigo (2-2), le milieu de terrain âgé de 24 ans se retrouve au cœur d’une polémique autour de l’arbitrage.

Parti en prêt au FC Séville lors du dernier mercato hivernal, Pape Gueye impressionne depuis qu’il a posé ses valises en Andalousie. À tel point que le club espagnol souhaiterait le recruter définitivement, une opération qui pourrait s’élever à 10M€ comme l’indiquait dernièrement Mundo Deportivo . 13e de Liga, le FC Séville a été tenu en échec vendredi soir lors de la réception du Celta Vigo (2-2). Une rencontre au cours de laquelle Pape Gueye a été expulsé à la 19e minute de jeu. Les Sévillans ont ensuite terminé à neuf, après l’expulsion de Marcos Acuna en fin de rencontre

« Profonde préoccupation et son rejet absolu de nombreuses décisions arbitrales »

Au lendemain de ce match nul, le club espagnol a décidé de publier un communiqué afin de se plaindre des décisions arbitrales à son encontre cette saison : « Le FC Séville veut montrer sa profonde préoccupation et son rejet absolu de nombreuses décisions arbitrales prises cette saison en relation avec les cartons jaunes et rouges reçus par leurs joueurs. Le club a toujours été et sera toujours absolument respectueux du collectif d’arbitres, sachant à quel point il est compliqué de mener à bien le travail d’arbitrage, mais du club, nous ne pouvons pas partager beaucoup de décisions concernant les cartons reçus par nos joueurs, ce qui à long terme nous a sérieusement nui dans la compétition . »

ℹ️ Comunicado oficial del #SevillaFC.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 8, 2023

« L’équipe qui a le pourcentage le plus élevé de fautes-cartons en Liga »