Messi sur le départ, le boss du PSG hausse le ton

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 35 ans, Lionel Messi est à un tournant de sa carrière. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l'international argentin s'apprête à débuter le dernier gros défi de sa carrière. Mais où s'écriera son avenir ? Le club parisien souhaite le prolonger et Nasser Al-Khelaïfi n'hésiterait pas à donner de sa personne dans ce dossier. Mais la tendance serait à un départ, notamment au Barça.

Situation paradoxale pour Lionel Messi. Depuis plusieurs semaines, le champion du monde argentin est pris en grippe par les supporters parisiens, qui lui reprochent son niveau de jeu insuffisant. Mais malgré les nombreuses critiques et les sifflets du Parc des Princes, le PSG ne dévie pas de sa feuille de route. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club de la capitale souhaite conserver Messi la saison prochaine. Une information confirmée par Sport. Le célèbre quotidien espagnol affirme qu'une prolongation d'une saison lui a été offerte, mais qu'elle n'a toujours pas été acceptée par le joueur de 35 ans.

C'est confirmé, Messi va les sauver https://t.co/tGyc4Ptxyq pic.twitter.com/RzsrndfoB6 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

La tendance est à un départ pour Messi

Et pour cause, Lionel Messi envisagerait de retourner au FC Barcelone comme le souligne Sport ce samedi. En coulisses, les deux parties enchaînent les discussions pour tenter de trouver une solution dans ce dossier et éviter d'éventuelles sanctions de la part de la Liga. Mais malgré cette situation, le PSG garde espoir et abat ses dernières cartes.

Al-Khelaïfi prend en main les négociations