Une star prête à lâcher le PSG pour suivre Messi

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain doit affronter un dossier délicat actuellement, avec plusieurs fins de contrats qui approchent. C’est notamment le cas pour Lionel Messi et Sergio Ramos, qui semblaient être des joueurs sur lesquels le PSG souhaite continuer à miser, mais qui pourraient bien partir libre dans seulement quelques semaines... et peut-être prendre la même direction.

Les échecs de la saison annoncent des nouveaux changements en profondeur au PSG et surtout sur le volet des départs. Certaines stars du projet pourraient quitter le navire et cela semble notamment être le cas de Lionel Messi, qui ne semble plus vraiment avoir envie de prolonger l’aventure parisienne.

Galtier : Le PSG a pris sa décision https://t.co/cGOmo18ukB pic.twitter.com/jEAFQiD9GK — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le PSG voulait les prolonger

Il n’est pas le seul, puisque Sergio Ramos est dans la même situation contractuelle. Nous vous révélions le 18 février dernier sur le10sport.com que l’intention du PSG était le prolonger le défenseur espagnol tout comme Lionel Messi. Beaucoup de choses se sont toutefois passées depuis et un départ des deux joueurs semble possible.

La MLS prête à les accueillir