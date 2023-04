Le PSG a la clé pour débloquer son mercato

Axel Cornic

Après un premier mercato raté l’été dernier, Luis Campos aura une nouvelle chance de montrer qu’il mérite sa réputation de meilleur dénicheur de talents au monde. Il faudra toutefois se montrer assez inventif, puisque le Paris Saint-Germain ne devrait à priori pas avoir une énorme enveloppe pour boucler son recrutement.

Comme après chaque échec, on réclame une révolution en profondeur au PSG et personne sauf un Kylian Mbappé intouchable, ne semble être à l’abri. Ainsi, Luis Campos aura la lourde charge d’enfin mettre sur pied un collectif solide, capable de dépasser le stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Il va falloir trouver un club aux indésirables

Ça ne sera toutefois pas si facile, puisque le PSG doit composer avec le fair-play financier après avoir déjà beaucoup dépensé l’été dernier. L’Equipe explique qu’une solution pourrait venir de la vente de certains indésirables prêtés lors du dernier mercato comme Leandro Paredes et Mauro Icardi. A noter que pour le milieu argentin, la Juventus aurait d’ores et déjà écarté l’idée de lever son option d’achat à 22M€.

Les fins de contrat, une véritable chance pour le PSG