PSG : C’est annoncé, Messi va recaler une proposition folle

La rédaction

C’est l’un des principaux enjeux du mercato estival pour le Paris Saint-Germain. Où sera Lionel Messi la saison prochaine ? Alors que l’Arabie saoudite fait le forcing pour accueillir l’attaquant du PSG dans son championnat, tout porte à croire qu’il ne sera pas facile de convaincre la Pulga, qui reçoit dans le même temps un appel du pied du FC Barcelone.

Depuis quelques semaines, plusieurs clubs font tout pour récupérer Lionel Messi des bras du PSG. Al-Hilal (Saudi Pro League), l’Inter Miami (MLS) et le FC Barcelone sont très attentifs à la situation de l’Argentin. L’Arabie saoudite serait même prête à faire une offre absolument folle à la Pulga puisqu’elle voudrait lui proposer entre 350 et 400M€ par an selon les sources pour l'accueillir. Somme prolongée si Messi accepte de se reconvertir en tant que qu’ambassadeur de l’Arabie saoudite jusqu’en 2030.

Éjecté au mercato, il reçoit un message de l’OM https://t.co/uMtUnu4tle pic.twitter.com/LzdhcIwKMJ — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Messi partagé entre Barcelone et l’Arabie saoudite ?

Mais à Riyad, capitale de l’Arabie saoudite, on se montre guère optimiste sur les chances de voir Lionel Messi accepter la proposition selon le journal espagnol Marca . En effet, le champion du monde argentin souhaiterait bien quitter le PSG mais plutôt dans l’optique de rester en Europe, notamment au FC Barcelone. Pour autant, le numéro 30 du PSG pourrait véritablement devenir ambassadeur de l’Arabie Saoudite dans la course pour organiser le mondial 2030. L’Argentine est aussi en lice pour accueillir la compétition.

Pas de retrouvaille entre Messi et Ronaldo