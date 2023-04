Mbappé : Il lâche le PSG, rien ne va plus

Axel Cornic

Une nouvelle polémique fait rage a sein du Paris Saint-Germain depuis jeudi et la sortie de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Suite à la publication d’une vidéo à but commercial dont il est le principal protagoniste, l’attaquant parisien a vivement critiqué son club, assurant ne pas avoir été prévenu en amont… et certains pensent que les choses auraient pu se passer autrement avec l’ancienne direction !

Dans une fin de saison brûlante Kylian Mbappé a jeté de l’huile sur le feu. Les propos de la star française ont fait énormément réagir et beaucoup se demandent s’il n’aurait pas pu éviter de critiquer le PSG publiquement, préférant plutôt une solution plus discrète avec une explication privée.

Un tout autre PSG avec Blanc et Ribes ?

Le Parisien va plus loin ce vendredi, expliquant que des anciens grands noms de la direction auraient pu éviter cete nouvelle polémique au PSG. On parle évidemment de Jean-Claude Blanc ou encore Jean-Martial Ribes, qui étaient respectivement le directeur général et le directeur de la communication du club parisien.

Al-Khelaïfi est furieux