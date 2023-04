Mbappé éclipse les autres stars du PSG, c’est raté

Axel Cornic

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne abonnements pour la prochaine saison avec un clip axé autour d’un entretien de kylian Mbappé A priori rien de grave, mais la star tricolore a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, accusant son propre club de ne pas l’avoir prévenu de la véritable teneur et du but de son interview.

C’est un nouvel épisode qui s’est récemment déroulé, dans le feuilleton qui oppose Kylian Mbappé et le PSG. Après les envies de départ de l’année dernière et les mécontentements de la fin de l’été 2022, l’attaquant de 24 ans s’est érigé contre son club à cause d’un entretien diffusé dans une récente vidéo à but commercial.

« Ce n'est pas le Kylian Saint-Germain »

La sortie de Mbappé peut s’expliquer par plusieurs choses, mais certains mettent surtout en avant l’absence des autres stars du PSG comme Neymar, Lionel Messi, mais également le capitaine Marquinhos ou encore Marco Verratti. Cela explique d’ailleurs totalement la fin de la sortie du joueur, qui dénonce notamment : « Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain ».

D’autres joueurs devaient y être, mais...