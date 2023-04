PSG : Il balance tout sur l’affaire Mbappé qui «pète un câble»

La rédaction

Ce jeudi, le PSG a une fois de plus été sujet aux polémiques. La faute à une vidéo visant à promouvoir le Parc des Princes et la campagne de réabonnement du club. Si dans cette vidéo, plusieurs joueurs dont Kylian Mbappé, Nuno Mendes ou encore Warren Zaïre-Emery étaient présents, le numéro 7 du club parisien a reproché au club de ne pas l’avoir prévenu de cette campagne. Une réaction qui a soulevé de nombreux débats.

« Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain » . Cette dernière phrase de Kylian Mbappé jeudi dans sa publication Instagram visant à dénoncer le clip vidéo publié ce jeudi par le club parisien, suffit à déchaîner les ardeurs. Le capitaine de l’équipe de France en a-t-il assez d’être considéré comme l'unique homme fort du PSG ?

Le PSG n’a pas montré la version finale du projet à Kylian Mbappé

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo a apporté certaines explications concernant cette vidéo qui a agacé Kylian Mbappé : « Au départ, il y a une journée marketing avec du contenu qui doit être fait avec le joueur Kylian Mbappé. On lui indique que c’est pour la future campagne d’abonnements. Kylian Mbappé ne se déplace pas pour faire des photos s’il ne sait pas dans pourquoi et dans quel but, c’est fait. Il le sait, en format interview, c’est validé par Kylian Mbappé et son conseiller sur le concept. L’équipe marketing qui est à la base de l’opération s’assure de la façon dont ça va être fait avec la communication corpo, qui n’est pas la communication sport (…) On tourne cette espèce de clip avec la com corpo et le pole média. Ils font le montage qui est validé, mais ne montrent pas la version finale à Kylian Mbappé, car ça n’est jamais fait pour de telles opérations avec un joueur » .

La communication du PSG en « difficulté » selon Daniel Riolo